Восемь миллионов на кону: Гузееву ждет новый суд

Лариса Гузеева не так давно обзавелась новой просторной квартирой на Садовнической набережной. Чтобы обставить свое жилье мебелью, телеведущая и ее супруг обратились в интерьерную студию Елены Лебедевой, о чем впоследствии пожалели.

Дошло до того, что артистка обратилась в суд с требованием вернуть ей восемь миллионов рублей, потраченные на услуги компании. В качестве причины знаменитость сослалась на «недоделки» со стороны производителя мебели.

Останкинский суд иск удовлетворил, правда, в неполном объеме. Вместо желаемых восьми миллионов звезда получит только два. Между тем, как сообщает портал «СтарХит », ответчица по делу с решением, как и с претензиями знаменитости, не согласна.

Из этого следует, что Гузееву, вероятнее всего, ждет новый суд. Для того, чтобы обжаловать решение, у сторон есть в распоряжении один месяц.