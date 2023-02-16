Воровала лекарства и даже носки: вы ни за что не догадаетесь, у какой популярной актрисы клептомания

Вайнона Райдер известна на весь мир десятками работ у самых прославленных режиссеров. В ее фильмографии можно увидеть «Битлджюса», «Эдварда руки-ножницы», а одной из последних работ стал сериал «Очень странные дела». За жизнью артистки следит весь мир, но мало кто из поклонников догадывается, что долгое время она страдала от клептомании.

В течение нескольких лет Райдер старательно скрывала недуг, но из-за скандала в 2001 году ее зависимость стала известна публике. Дело в том, что полиция поймала ее на краже одежды и аксессуаров из магазина Saks на сумму пять с половиной тысяч долларов.

Как признавалась сама артистка, столь большая кража стала для нее «последней каплей». Она уже не могла справляться со своей зависимостью, так как позволяла себе воровать даже лекарства, и отчаянно искала выход и лечение.

В итоге суд отправил ее на общественные работы и обязал выплатить штраф. В течение продолжительного времени артистка проходила реабилитацию, отказавшись от работы в кино, и в итоге смогла победить клептоманию.