Ворошиловский стрелок боялся лишь одного актера: его имя все объяснит

Сергей Соловьев в 1971 году представил свою драму «Егор Булычов и другие», основанную на пьесе Максима Горького. В главной роли, как неоднократно признавался сам режиссер, он видел лишь Михаила Ульянова и был очень счастлив, когда узнал, что тот согласен сняться в его фильме. Однако в процессе работы артист чуть не сбежал и не сорвал съемки.

Дело в том, что для одной из эпизодических ролей Соловьев захотел пригласить Иннокентия Смоктуновского. Прославленный артист должен был появиться на несколько минут и воплотить один из второстепенных образов. Но когда Ульянов узнал об этом, то поставил постановщику ультиматум: если Соловьев пригласит Смоктуновского, то он уйдет из картины.

«Никогда Кеша не будет играть в этом фильме. Никогда. Ни за что. Или Кеша, или я», — артист был настроен решительно.

Как оказалось, Ульянов очень переживал, что коллега затмит его в фильме. Якобы своим коротким появлением Смоктуновский показал бы больший талант, поэтому он был не готов делить с ним картину.

В итоге режиссеру пришлось подстроиться под мнение Ульянова. Он несколько недель обманывал Смоктуновского, который мечтал оказаться в картине, и в итоге так и не объяснил ему, почему не готов с ним работать.