Вор, кочегар и сторож: кем на самом деле был исполнитель главного хита СССР

Известная в СССР композиция «Эти глаза напротив» стала одним из главных хитов эпохи. Песню исполнил обладатель мягкого бархатного голоса Валерий Ободзинский, который имел бешеную популярность в Советском Союзе. Но мало кто знает о темных пятнах в биографии легендарного артиста.

Будущий кумир обожал петь с детства. В школьные годы этот талант даже «помогал» Ободзинскому воровать. Мальчик часто отвлекал прохожих своим пением, пока их карманы «обчищали» его друзья. Во время учебы в училище будущий артист работал кочегаром на теплоходе и делал замки для мебели. Известность пришла к Ободзинскому в 60-е, когда он оказался в оркестре Олега Лундстрема. Артист начал активно гастролировать по стране и постепенно завоевывал всенародную любовь. Однако чиновники не были в восторге от тенора: они не одобряли ни его репертуар, ни манеру исполнения.

Ободзинский отказывался от песен идеологического характера, предпочитая лирические композиции. В итоге эта борьба с чиновниками измучила артиста. Он начал пить, и вся его жизнь пошла под откос. Ободзинский исчез со сцены и устроился сторожем. В 55 лет артист скончался от сердечной недостаточности.