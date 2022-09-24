Вопиющая несправедливость: почему лучшая Джейн Эйр ненавидела эту роль

Экранизация знаменитого романа Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» образца 1983 года, где главные роли исполнили признанная британская звезда Тимоти Далтон и мало кому известная на тот момент актриса Зила Кларк, до сих пор считается классикой как британского, так и мирового телевидения.

Слава, настигнувшая Зилу после выхода фильма, сделала из 30-летней актрисы звезду масштаба всей Великобритании. Критики в один голос заявляли, что попадание в образ оказалось почти стопроцентным. За эту роль Кларк получила престижную премию Cable ACE Awards как лучшая актриса фильма или телесериала.

Как признается сама артистка, она очень рассчитывала, что роль Джейн станет для нее настоящим актерским трамплином. Но на деле все вышло иначе: режиссеры просто не предлагали ей значимых ролей.

«О Джейн никто не вспоминает, словно бы на самом деле ее и не существовало», — однажды посетовала Кларк журналистам.

В 1985 году она попыталась попробоваться на главную роль в историческом фильме «Леди Джейн», но в итоге съемочная группа решила отдать ее молодой тогда Хелене Бонем Картер. Зиле же пришлось довольствоваться ролью леди Энн Уортон.

После этого случая Кларк решила окончательно завязать с большим экраном, посвятив себя мужу и детям. Сейчас она живет самой обычной жизнью и работает на радио.