Волшебник какой-то: как сейчас выглядит пропавший с радаров Ефим Шифрин

В создании юмористической телепередаче «Аншлаг» принимали участие многие достойные комики. Одним из них был и Ефим Шифрин, который все же покинул проект.

Артист уходил вместе с Михаилом Евдокимовым и Кларой Новиковой. Но позже коллеги вернулись в программу, а мужчина так и остался за пределами шоу. Впрочем, это не стало поводом для переживаний. Он начал выступать на театральной сцене, снимался в кино и даже выпустил несколько книг.

Такое творческое разнообразие и занятость в новых проектах подарили Шифрину вторую молодость. Кажется, что юморист — настоящий волшебник, который знает, как замедлить старение. За последние годы он практически не изменился. Михаил попрежнему является обладателем лучезарной улыбки и озорного взгляда. К тому же, даже в своём солидном возраста он уделяет внимание спорту и регулярно тренируется, чтобы поддерживать свои мышцы в тонусе.