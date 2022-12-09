Волосы встанут дыбом: не поверите, что закопала в саду 20-я подружка Джеймса Бонда

Розамунд Пайк рождена для того, чтобы играть ярких, харизматичных героинь с непростым характером. К тому же актрисе сказочно повезло: свою дебютную роль она получила в 20-м фильме про Джеймса Бонда «Умри, но не сейчас», воплотив подружку агента 007.

После такого карьера артистки взлетела вверх. Ее актерский талант не вызывает ни малейших сомнений ни у критиков, ни у зрителей. Пайк удостоилась немалого количества самых разных наград, которые, кажется, не являются для нее предметом гордости.

В одном из популярных шоу звезда экрана честно призналась, что делает со статуэтками, о которых другим ее коллегам остается только мечтать. Пайк не ставит их на видное место в своем доме, а закапывает в саду.

Такое решение знаменитость объяснила тем, что ей неловко открыто демонстрировать свои достижения тем людям, которые приходят к ней в гости. В то же время Пайк немного лукавит. Об этом свидетельствует тот факт, что награды она закапывает не полностью, а так, чтобы они хоть чуть-чуть выглядывали из-под земли.