Волочковой на зависть: выходка 56-летней Сальмы Хайек шокировала народ (фото)

Есть все основания говорить о том, что Сальма Хайек наткнулась на социальные сети Анастасии Волочковой. Иначе очень сложно найти объяснение поведению голливудской звезды.

Актриса опубликовала в микроблоге новые снимки, на которых позирует в коридоре отеля. Знойная брюнетка выбрала необычный аутфит — черный костюм с цветочным принтом, украшенный перьями. Одного только наряда вполне хватило бы, чтобы впечатлить публику, но Хайек пошла еще дальше.

Знаменитость задрала свою ногу на стену и облокотилась на нее. Такая выходка 56-летней артистки шокировала подписчиков. Многие не поняли, чего хотела добиться Сальма — показать свою гибкость, поделиться необычной позой для фотосессии или же вызвать зависть балерины из России, которая так любит хвастать в Сети своим фирменным шпагатом.

В любом случае на комплименты Хайек рассчитывать не пришлось. Звезду обвинили в вульгарности и в том, что она испортила стену в гостинице. «На ней точно останется след от ноги», — подметил один из интернет-пользователей.