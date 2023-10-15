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Вокруг нового фильма с Козловским разгорается скандал: дело вот в чем

15 октября 2023 13:30
Вокруг нового фильма с Козловским разгорается скандал: дело вот в чем

Зрители могут не увидеть амбициозный проект.

Данила Козловский сегодня считается одним из главных актеров страны. Он регулярно снимается в фильмах и сериалах, однако его последний проект оказался в эпицентре скандала.

Так, сериал «Бар „Один звонок“» должны были представить на проходящем фестивале «Новый сезон». Однако организаторы мероприятия заявили, что проект так и не получил прокатное удостоверение, поэтому не может демонстрироваться публике и появиться в эфире.При этом спустя некоторое время в СМИ появилась информация, что ранее проект получал необходимые документы.

Но министерство культуры могло отозвать их, из-за чего сериал не был представлен зрителям.

Сам Козловский, который исполнил главную роль в проекте, а также продюсеры пока никак не прокомментировали эту ситуацию. Как и сервис Kion, на котором сериал должен был выйти в ближайшее время.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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