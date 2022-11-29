Воевал против СССР: этого о Сарумане из «Властелина колец» вы точно не знали

За свою карьеру английский актер Кристофер Ли сыграл немало злодеев. Одним из популярных персонажей, которых воплотил на экране актер, стал Саруман из трилогии «Властелин колец». Еще на съемках Ли консультировал режиссера Питера Джексона, объясняя ему, какой звук должен издать человек, которого ранили в спину. Оказалось, что об этом Кристофер знал не понаслышке.

Актер был ветераном Второй мировой войны. В 1939 году он принял участие в советско-финском конфликте. Причем воевал Ли против СССР. О своих подвигах на поле боя актер рассказывал неохотно. Известно, что он был добровольцем британских ВВС. Но после того, как у Кристофера разрушился зрительный нерв, от блестящей карьеры летчика ему пришлось отказаться. Он продолжил службу на должности надзирателя в военной тюрьме, также работал в разведке, где ему пригодились знания семи языков. Еще год после окончания войны Ли принимал участие в розыске военных преступников, после чего оставил службу в прошлом.