Воды с лица не пить: Евстигнеев потерял роскошную Волчек из-за романа с этой актрисой

Галина Волчек сама «сделала» своего мужа. Именно рядом с ней Евгений Евстигнеев превратился из простого провинциального паренька в звезду советского кино и театра, а заодно и в завидный вариант для других женщин. И на эту жертву нашлась своя хищница.

Супруги служили в «Современнике», где на артиста положила глаз Лилия Журкина. Между коллегами пробежала искра. С женой лицедей воспитывал сына, но это не помешало ему пойти на сторону.

Вскоре обманутая женщина узнала горькую правду. После этого дальнейшая жизнь с предателем была для нее немыслима. Волчек упаковала вещи возлюбленного и выставила его вон.

Так Евстигнеев и потерял роскошную Галину Борисовну из-за серой мышки. Впрочем, недаром говорят, что с лица воды не пить. После развода актер женился на своей пассии, рядом с которой был до самой ее смерти. Они прожили вместе 23 года и воспитали дочь Марию.