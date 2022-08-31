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Водили всех за нос: о происходящем на съемках «Слабого звена» с Киселевой заговорили во всеуслышание

31 августа 2022 09:00
Водили всех за нос: о происходящем на съемках «Слабого звена» с Киселевой заговорили во всеуслышание

Один из участников раскрыл всю подноготную проекта.

Шоу «Слабое звено» после волны популярности в 2000-е вновь вернулось на экраны 2 года назад. Ведущей проекта, как и раньше, стала Мария Киселева, которая смогла создать образ строгого и принципиального эксперта по всем вопросам. Под ее напором не все участники могли быстро найти верный ответ. Но выяснилось, что иногда они знали его заранее.

Водили всех за нос: о происходящем на съемках «Слабого звена» с Киселевой заговорили во всеуслышание

Один из бывших участников программы раскрыл происходящее на съемках. По его словам, некоторые сцены готовятся не с одного дубля, а на пересъемках участников просят повторить уже сказанные фразы, в том числе и ответы. Более того, если гость сильно нервничает, то его заменяют, и приходится переделывать весь выпуск полностью. Лишние дубли требуются и в том случае, если Киселева запнулась или же в вопросе нашлась ошибка. Если какой-то из раундов был сыгран не полностью из-за заминки, то он обнуляется, а затем используются новые вопросы.

Также он подчеркнул, что в образ Мария входит только после команды: «Мотор!». В перерывах же она любезно общается с гостями. Об этом пишет издание «Лента».

Фото: Кадр из программы «Слабое звено», Legion Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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