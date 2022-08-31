Водили всех за нос: о происходящем на съемках «Слабого звена» с Киселевой заговорили во всеуслышание

Шоу «Слабое звено» после волны популярности в 2000-е вновь вернулось на экраны 2 года назад. Ведущей проекта, как и раньше, стала Мария Киселева, которая смогла создать образ строгого и принципиального эксперта по всем вопросам. Под ее напором не все участники могли быстро найти верный ответ. Но выяснилось, что иногда они знали его заранее.

Один из бывших участников программы раскрыл происходящее на съемках. По его словам, некоторые сцены готовятся не с одного дубля, а на пересъемках участников просят повторить уже сказанные фразы, в том числе и ответы. Более того, если гость сильно нервничает, то его заменяют, и приходится переделывать весь выпуск полностью. Лишние дубли требуются и в том случае, если Киселева запнулась или же в вопросе нашлась ошибка. Если какой-то из раундов был сыгран не полностью из-за заминки, то он обнуляется, а затем используются новые вопросы.

Также он подчеркнул, что в образ Мария входит только после команды: «Мотор!». В перерывах же она любезно общается с гостями. Об этом пишет издание «Лента ».