Водили всех за нос: как в СССР актрисы в возрасте играли юных девушек

На съемках известных фильмов режиссеры часто прибегали к разного рода ухищрениям, о которых зрители не догадывались. Некоторые из этих приемов касались выбора актрис на важные роли. Нередкими оказывались ситуации, когда возраст экранной героини и звезды, изображавшей ее, отличался очень существенно.

Например, трогательная и нежная Янина Жеймо стала символом идеальной Золушки, сыграв ее в одноименном фильме 1947 года. Но самой актрисе на тот момент было уже 37 лет. В интервью она признавалась, что на площадке ей пришлось изображать ровесницу собственной дочери. На «Ленфильме» также сомневались в выборе актрисы. Однако сценарист Евгений Шварц стоял на своем и был уверен, что Жеймо — лучший вариант. Операторам пришлось пойти на хитрость и снимать Янину только по вечерам, так как утренний свет безжалостно «старил» лицо актрисы.

Почти вдвое младше оказалась и героиня Ирины Муравьевой в ленте «Карнавал» 1981 года. Актриса, отметившая 32 года, играла молодую девушку из провинции, которая приехала брать штурмом столичное театральное училище. По сюжету ее персонажу было всего 17 лет.

А ранимая и наивная Катя из картины «Вам и не снилось...» была и того младше — по сценарию 16-летняя девушка училась в старших классах школы. Долгое время зрители считали, что актриса Татьяна Аксюта была ровесницей героини. Но позже выяснилось, что Татьяне тогда было уже 23 года, и со съемок она спешила домой к маленькой дочери и мужу.