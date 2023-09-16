«Во всем виноват»: дочь Стриженовой заговорила о мучениях, пережитых в браке

Она не стала скрывать от подписчиков свою боль.

Буквально недавно Екатерина Стриженова призналась поклонникам, что стала «многодетной» бабушкой. Ее старшая дочь Анастасия родила мальчиков-близнецов. Много лет женщина живет в Нью-Йорке вместе с супругом, финансистом Петром Грищенко. В 2018 году у них появился на свет мальчик Петя.

Новорожденных малышей уже покрестили, дали им имена Александр и Георгий. При этом свою беременность наследница Стриженовой скрывала до последнего. Только сейчас она начала делиться с подписчиками особенностями своего состояния и мучениями, с которыми столкнулась.

По ее словам, из-за двойни у нее был огромный живот, который приносил много дискомфорта. Ей часто становилось плохо, она страдала от тошноты и головной боли. Однако Анастасии приходилось работать, водить машину и ухаживать за сыном. 35-летняя женщина старалась поддерживать привычный образ жизни.

Но чем ближе подходило время родов, тем больше она удивляла окружающих своим внешним видом. Накануне появления мальчиков фигура старшей дочери телеведущей была уже необъятной. За поддержку Анастасия поблагодарила собственного супруга, сделав это в шутливой манере.