Во внучки годится: отец дочерей Юлии Пересильд променял ее на юную красотку(фото)

Нередко отношения между режиссёром и актрисой выходят далеко за рамки профессиональных. Так произошло и с Юлией Пересильд, родившей двух дочерей от Алексея Учителя.

Постановщик таких фильмов, как «Прогулка», «Край» и «Последний герой» выбрал себе в избранницы красавицу на 33 года моложе. Но похоже, что такая солидная разница в возрасте не кажется талантливому мужчине серьёзным препятствием. К тому же его новой возлюбленной стала совсем юная девушка.

Софья Меледина на 46 лет младше любвеобильного режиссёра и скорее похожа на его внучку. А знакомство пары произошло во ВГИКе, где Алексей Учитель работает преподавателем. Отношения студентки и профессора развивались стремительно, и два года назад молодая девушка родила от мужчины дочь, которую назвали Ниной в честь матери постановщика.