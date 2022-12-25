Во внешность этой модели влюбляются парни: все меняется, когда они опускают взгляд

Сегодня бодипозитив стал очень популярным явлением, благодаря которому люди по всему миру учатся принимать и любить своё тело. Яркой представительницей этого движения стала фитнес-блогер Морган Микенас.

Девушка целый год не брила ноги и подмышки, отдавая дань природной красоте.

В своих социальных сетях она делилась результатами и своими мыслями по этому поводу. Морган не призывает людей отказаться от бритв, она лишь показывает, что волосы на теле — не повод для переживаний.

Такой эксперимент вызвал заметную реакцию в сети и восхитил многих женщин. Мужская часть, наоборот, была шокирована фотографиями модели. Изначально они обращали внимание на внешность красавицы и на ее шикарную фигуру, но через пару секунд замечали волосатые ноги. Такой контраст озадачил многих представителей сильного пола.