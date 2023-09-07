Во МХАТе и в «Ленкоме» кусают локти: эпатажный Богомолов раскрыл доходы

Константин Богомолов часто попадает в светские хроники в качестве супруга Ксении Собчак. Но не стоит забывать, что муж светской львицы также талантливый режиссер. И, судя по всему, не менее способный управленец. Худрук Театра на Бронной раскрыл, как изменились доходы учреждения культуры за последние месяцы.

По словам Богомолова, с января по август количество заработанных театром денег увеличилось в полтора раза. Если сравнивать тот же период прошлого года с текущим, то теперь учреждение получило на 56% больше дохода. Правда, и тратить Константин стал больше. В частности, на треть увеличились расходы на оплату труда сотрудников. А в сравнении с 2020 или 2019 годом разница будет еще сильнее.

Мэтр сообщает, что причина такой динамики — высокая заполняемость зала. Зрителей в Театре на Бронной становится все больше. Прочие московские учреждения и мечтать не могут о таком стремительном развитии.