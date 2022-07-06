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Во имя любви к наследию отца: Марию Шукшину настиг новый удар

6 июля 2022 18:30
Во имя любви к наследию отца: Марию Шукшину настиг новый удар

Сестры актрисы обратились с иском в суд.

Мария Шукшина оказалась втянута в новый семейный конфликт. Сестры актрисы и дочери писателя Василия Шукшина Екатерина и Ольга подали иск против театра «Русская песня». Учреждение возглавляет известная певица Надежда Бабкина.

Как удалось выяснить Telegram-каналу Mash, наследницы Шукшина недовольны использованием авторских прав. В театре с успехом идет спектакль «Калина Красная» по мотивам творчества писателя, но отчисления за него семья не получает. Соответствующая лицензия закончилась некоторое время назад, но с родственниками писателя так никто и не связался о ее продлении.

Ранее Ольга, дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной, уже рассказывала, что недовольна сложившейся ситуацией. По ее словам, она неоднократно отправляла досудебные претензии в театр, но на них никто не отреагировал. Теперь она оценила свой ущерб в сумму свыше 300 тысяч рублей. Еще около 250 тысяч требует Екатерина Шукшина, дочь писателя от второго брака.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что родная сестра Ольги — актриса Мария Шукшина — играет в данном спектакле. И какую позицию она займет в этом деле, пока непонятно.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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