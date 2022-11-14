Во что превратили красавца Джеймса Бонда в СССР: высмеял даже Высоцкий

В 1969 году на экраны вышел остросюжетный фильм «Красная палатка» об исследователях Арктики. Лента родилась благодаря сотрудничеству съемочных групп Великобритании, Италии и СССР. Поэтому наравне с советскими актерами, например, с Эдуардом Марцевичем и Никитой Михалковым, там снимались и их коллеги из-за рубежа. Клаудия Кардинале быстро согласилась на роль, тем более что ее супруг Франко Кристальди был одним из продюсеров. А вот найти актера для образа Амундсена оказалось сложно. Неожиданно для всех согласие на работу дал Шон Коннери.

К тому времени актер был уже мировой звездой, снявшейся в пяти фильмах о Джеймсе Бонде. Но в СССР картины об агенте Ее Величества не показывали, поэтому и приезд Коннери в Москву прошел довольно спокойно. Так как для роли Амундсена актер был слишком молод, в кадре его было решено искусственно «состарить». Красавец Шон был неузнаваем с седыми волосами и бровями.

По воспоминаниям коллег, Коннери был обескуражен холодным приемом в СССР и тем, что за ним по пятам не ходили толпы фанатов. Его разочарование, как и участие в фильме, который не стал популярным, высмеял даже Владимир Высоцкий, написав «Песню про Джеймса Бонда».