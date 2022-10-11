Внуков ждать бесполезно: дочь Сергея Бодрова огорошила признанием

Ольга Бодрова пошла по стопам своего знаменитого отца и связала жизнь с кинематографом. Артистка занимается развитием карьеры, а в подробности личной жизни, как правило, не вдается. Однако одним важным откровением звезда экрана все же поделилась с публикой.

Замуж за своего возлюбленного, актера Сергея Быстрова, знаменитость вышла в 2020 году. После этого многие задались вопросом о том, когда же появятся дети. Вот только статус замужней женщины не вдохновляет артистку на материнство. В беседе с изданием «Собака » актриса ясно дала понять, что внуков Сергея Бодрова поклонникам ждать бесполезно. По крайней мере, пока.

Причина этого оказалась проста. В данный период все мысли Ольги заняты исключительно работой. Пока в Сети активно обсуждается роль знаменитости в проекте Данилы Козловского под названием «Карамора», актриса строит большие планы на дальнейшую творческую деятельность. Ставить ее на паузу ради декрета она не собирается.