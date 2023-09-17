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Внук Янковского на коне: в России выбрали лучший сериал, который снял любимый режиссер народа

17 сентября 2023 15:30
Внук Янковского на коне: в России выбрали лучший сериал, который снял любимый режиссер народа

Критики по достоинству оценили проект.

Иван Янковский постепенно завоевывает отечественный кинематограф. Внук легенды советского экрана появился уже во множестве ярких проектов, а последняя его работа, криминальный сериал «Слово пацана», была признана самым ожидаемым проектом на проходящем фестивале «Новый сезон».

По данным СМИ, лента рассказывает о молодежи, выросшей в России в 90-е. В переломные для страны времена они находят смысл жизни в криминальных разборках и постепенно оказываются втянуты в преступный мир.

Главные роли в сериале кроме Янковского исполнили Сергей Бурунов, Елизавета Базыкина и Рузиль Минекаев.

А поставил сериал Жора Крыжовников, известный по народным хитам «Горько!» и «Самый лучший день».

Как отметили эксперты, «Слово пацана» заметно выделяется из всех представленных на конкурсе сериалов. По результатам голосования, его признали самым ожидаемым. А премьера должна состояться уже этой осенью в онлайн-кинотеатрах Wink и Start.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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