Внук Марлона Брандо сбежал подальше от людских глаз: все дело во внешности (фото)

Михаил Булгаков не зря говорил, что «вопросы крови — самые сложные вопросы в мире». Об этом не понаслышке знает внук выдающегося актера и секс-символа Марлона Брандо — Туки. Это родство изрядно подпортило ему жизнь. И вот почему.

Дело в том, что затмить внешность именитого артиста удавалось мало кому. До сих пор его образ считается эталоном сексуальности и мужественности, и даже современные признанные красавчики проигрывают Брандо. У внука тоже не было бы никаких шансов составить деду конкуренцию.

Когда-то Туки работал моделью и достиг в этом немалых высот, но с годами его эффектная внешность превратилась в самую обычную. Сегодня у него пухлые щеки, двойной подбородок и небрежный запущенный вид. Оказывается, Туки бросил модельный бизнес из-за деда.

Ему было тяжело выдержать сравнения с Брандо, которому он проигрывал по всем пунктам. Чтобы не выслушивать постоянные претензии в стиле «он не так хорош, как дед», Туки решил завязать с карьерой и скрыться от посторонних глаз. Теперь он расслабился и перестал уделять внешности много внимания, ведь все равно до именитого предка ему никогда не дотянуться, как бы он ни старался.