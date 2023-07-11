Внук Андрея Миронова превратился в статного красавца: редкое фото

Внук прославленного советского актера Андрея Миронова продолжил дело своих родственников и тоже стал артистом. С его впечатляющими внешними данными он сможет достичь многого.

Андрей является сыном Марии Мироновой и Игоря Удалова. Он дебютировал в кино в 2011 году, когда снялся в ленте «Измена». Позднее Миронов-Удалов появился в картинах «Годунов» и «Золотая орда». Всего на счету 31-летнего актера 11 ролей в кино, также он служит в «Ленкоме». Худрук взял Андрея к себе из-за уважения к его именитому деду, а со временем он понял, что сделал правильный выбор — Миронов-Удалов не опозорил прославленное семейство.

Актер обладает не только талантом, но и видной внешностью: темные волосы, правильные черты лица, глубокий взгляд. По красоте он ничуть не уступает деду.

О своем знаменитом родственнике Андрей не любит говорить просто потому, что ему нечего рассказать. Звезда «Бриллиантовой руки» скончался за пять лет до появления внука на свет. На все вопросы о нем Миронов-Удалов отвечает одной фразой: