Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Внук Андрея Миронова превратился в статного красавца: редкое фото

Внук Андрея Миронова превратился в статного красавца: редкое фото

11 июля 2023 20:00
Внук Андрея Миронова превратился в статного красавца: редкое фото

Перенял от дедушки все самое лучшее.

Внук прославленного советского актера Андрея Миронова продолжил дело своих родственников и тоже стал артистом. С его впечатляющими внешними данными он сможет достичь многого.

Андрей является сыном Марии Мироновой и Игоря Удалова. Он дебютировал в кино в 2011 году, когда снялся в ленте «Измена». Позднее Миронов-Удалов появился в картинах «Годунов» и «Золотая орда». Всего на счету 31-летнего актера 11 ролей в кино, также он служит в «Ленкоме». Худрук взял Андрея к себе из-за уважения к его именитому деду, а со временем он понял, что сделал правильный выбор — Миронов-Удалов не опозорил прославленное семейство.

Актер обладает не только талантом, но и видной внешностью: темные волосы, правильные черты лица, глубокий взгляд. По красоте он ничуть не уступает деду.

Внук Андрея Миронова превратился в статного красавца: редкое фото

О своем знаменитом родственнике Андрей не любит говорить просто потому, что ему нечего рассказать. Звезда «Бриллиантовой руки» скончался за пять лет до появления внука на свет. На все вопросы о нем Миронов-Удалов отвечает одной фразой:

«Мне нечего рассказать о дедушке».

Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше