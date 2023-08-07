Внук Алентовой стал актером, но на большом экране его не увидишь: дело вот в чем

Вера Алентова может гордиться своим единственным внуком Андреем Гординым. За что бы ни взялся звездный наследник, все у него получается. Он наладил личную жизнь и построил актерскую карьеру. Вот только появления юноши на больших экранах ждать не стоит.

Изначально Андрей не хотел продолжать актерскую династию. Сын Юлии Меньшовой мечтал связать свою жизнь с иностранными языками, но любовь к театральному искусству все же взяла верх. Гордин поступил во МХАТ, а затем начал преподавать в инклюзивной театральной школе. А вот работать на съемочной площадке артист не желает, и любителям кино остается лишь смириться с его выбором.

Что же касается дел сердечных, то в СМИ еще не угасло обсуждение новости о том, что внук Алентовой и Меньшова женился. Супругой знаменитости стала популярная актриса Мария Кукушкина. Прежде чем поставить штамп в паспорте, возлюбленные встречались на протяжении четырех лет.