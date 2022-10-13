Внучку Владимира Конкина воспитывают чужие люди: эта трагедия вызовет оторопь

В семье Владимира Конкина два года назад случилось большое несчастье. Дочь актера, 34-летняя София, утонула в бассейне на Красной Пресне. У звездной наследницы осталась несовершеннолетняя дочь Калиса.

Вскоре после трагедии артист выступил с заявлением о том, что его внучка не останется брошенной на произвол судьбы сиротой. Сначала девочку забрал к себе родной дядя Святослав. Однако спустя время она покинула дом родственника.

Как сообщает издание «Комсомольская правда», сегодня девятилетнюю Калису воспитывают чужие люди. Сыновья Конкина обосновались в Германии, а потому не смогли оформить опекунство над племянницей. Дедушка тоже ввиду своего возраста не может выступать в качестве опекуна для внучки. Отец девочки, который, к слову, не был лишен родительских прав, был осужден за мошенничество и находится в розыске.

В результате оставшаяся без матери Калиса была вынуждена поселиться у двоюродной бабушки и ее мужа. У супругов нет своих детей, поэтому они выразили готовность взять на себя все обязанности по воспитанию звездной наследницы.