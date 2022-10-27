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Внучка звезды фильма «Щит и меч» огорошила признанием: отказалась от своего имени

27 октября 2022 15:15
Внучка звезды фильма «Щит и меч» огорошила признанием: отказалась от своего имени

Артистка поведала о семейной традиции.

Станислав Любшин стал примером для своей единственной внучки Дарьи. Та пошла по его стопам и тоже стала актрисой. Правда, о громком успехе, славе и любви зрителей речи пока не идет.

Впрочем, звездная наследница не отчаивается. Она устраивает тренинги по актерскому мастерству, сама снимает кино и общается с журналистами. В одном из интервью Дарья огорошила представителей СМИ признанием. Как оказалось, внучка звезды фильма «Щит и меч» отказалась от своего имени.

Дарья решила, что хочет быть Дарой. Это имя еврейского происхождения означает «владетельница блага». По уверению актрисы, это описание идеально ей подходит. Также знаменитость пообещала в будущем поделиться другими подробностями, намекнув, что ее решение возникло не из воздуха.

Внучка звезды фильма «Щит и меч» огорошила признанием: отказалась от своего имени

«У нас это семейная традиция — с именами», — цитирует Любшину портал «Экспресс газета».

Фото: Кадр из серии фильмов «Щит и меч» (1968), кадр из сериала «Гадалка»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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