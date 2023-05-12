Внучка с дедушкой: Меньшиков 45 лет дожидался встречи с этой юной красоткой

Олег Меньшиков не спешил расставаться с холостяцкой жизнью. Романов у знаменитости было достаточно, но поставить штамп в паспорте он решился лишь в 45 лет.

Встретив Анастасию Чернову, актер потерял голову. Будущим супругам достались соседние места на концерте Жванецкого. Чтобы привлечь внимание эффектной незнакомки, Меньшиков решил перекусить лепестками роз из ее букета, который предназначался сатирику. План сработал.

В тот вечер он проводил красотку до дома, а после на несколько месяцев пропал. Все это время артист размышлял, стоит ли продолжать общение с новой знакомой, которая на 23 года младше. И все же режиссер закрыл глаза на разницу в возрасте. В 2005 году влюбленные поженились.

Супруги нередко выходят вместе в свет. Многие отмечают, что рядом друг с другом они смотрятся словно внучка с дедушкой. Но пару это не смущает. Меньшиков уверяет, что не представляет своей жизни без любимой жены, рядом с которой чувствует себя по-настоящему счастливым.