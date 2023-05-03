Внучка Олега Янковского терпит один провал за другим: причину раскроет это фото

О Елизавете Янковской заговорили после выхода биографической картины «Ника». Внучка легендарного советского актера Олега Янковского сыграла поэтессу-вундеркинда. Критики и зрители были поражены пронзительной игрой Елизаветы. Но, несмотря на успех, карьерный путь Янковской складывается непросто.

От Елизаветы как от представительницы именитой династии всегда ждали многого. Ее родители, Филипп Янковский и Оксана Фандера, тоже являются известными актерами. А брат Елизаветы Иван уже успел сняться во многих нашумевших картинах. Однако Янковскую режиссеры не торопятся приглашать в свои фильмы. На кастингах ей не раз говорили, что у нее детское лицо, а голос — слишком странный и низкий.

28-летняя Елизавета и правда выглядит очень молодо. На вид ей не больше 20: короткая прическа, мальчишеские черты лица, свободный стиль одежды. Возможно, косметика немного исправила бы ситуацию и придала бы внешности Елизаветы больше солидности. Однако актриса категорически против «штукатурки». Она призналась, что косметика ей не идет, поэтому ничего менять в себе она не собирается.