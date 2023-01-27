Внучка Михалкова скрывала мужа от публики и деда, но его фото все равно всплыло

Александра Михалкова, внучка Никиты Михалкова и Анастасии Вертинской, решила пойти по стопам знаменитых родственников и связать свою жизнь с искусством. Девушка решила посвятить свою жизнь творчеству, а мужем выбрала актера Петра Скворцова, но старается держать свою личную жизнь далеко от внимания публики.

Наследница прославленного режиссера так не хочет привлекать внимание к своей семье, что закрыла личные страницы в социальных сетях. Александра нигде не афишировала свой роман с артистом и даже не познакомила его со своим дедом. Как оказалось, она не сильно близка со многими членами семьи и не собирается пускать их в свою жизнь.

«Я до сих пор не познакомился с прадедушкой детей», — рассказал в одном из интервью Петр.

При этом снимки влюбленных все равно изредка оказываются в СМИ и в фанатских аккаунтах. Как отмечают пользователи Сети, Михалкова и Скворцов выглядят счастливой парой и отлично смотрятся вместе, а многие признаются, что не понимают такого высокого уровня секретности.