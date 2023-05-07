Внучка Чарли Чаплина засветилась в кино: при взгляде на нее вы испытаете шок

Вклад режиссера, актера и пантомима Чарли Чаплина в развитие кинематографа трудно переоценить. Его дочь Джеральдина продолжила славную семейную традицию и тоже стала артисткой. По этим стопам пошла и ее дочь Уна.

Внучка Чаплина уже давно снимается в кино. Для многих может стать открытием тот факт, что она засветилась в нашумевшем телехите «Игра престолов», где исполнила роль несчастной Талисы Старк. Наверняка каждый, кто смотрел сериал, вспомнит, как жестоко обошлись с героиней Уны на ее собственной свадьбе. Мстительный Уолдер Фрей устроил расправу над ней, ее мужем Роббом Старком и его людьми.

Глядя на Уну, невозможно поверить, что она является родней Чаплина.

У нее высокий рост, вытянутое лицо и экзотическая внешность — нет никакого фамильного сходства с именитым дедом. После своего появления в «Игре престолов» Уна стала мировой знаменитостью. Также ее можно увидеть в картинах «Квант милосердия», «Черное зеркало» и «Аватар: Путь воды».

Актрису назвали в честь ее бабушки Уны О’Нил, жены Чарли Чаплина. Она известна по фильму «Огни рампы», который поставил ее прославленный супруг. Что касается личной жизни Уны Чаплин, то об этом мало информации. Известно, что она никогда не была замужем и у нее нет детей. Все личное актриса старается держать в строжайшем секрете.