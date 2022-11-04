Вновь сыграли на доверчивой аудитории: раскрыта неприглядная правда об Авербухе

Прошлый сезон «Ледникового периода» оказался по-настоящему жарким. Сплетники приписывали роман Александру Энберту и Агате Муцениеце, которые постоянно проводили вместе свободное время. Но эти слухи не подтвердились. А вот в отношения Дани Милохина и Евгении Медведевой верили все зрители. Молодые люди давали совместные интервью, а их страстный поцелуй на льду ближе к финалу стал настоящей фишкой шоу. Правда, победителями сезона они не стали, а после окончания съемок прекратили все общение.

Поэтому к возвращению пары на лед в новом сезоне «Ледникового периода» фанаты шоу отнеслись скептически. Тем более что художественный руководитель проекта Илья Авербух не нашел ничего лучше, как вновь сыграть на доверчивой аудитории. В четвертом выпуске Даня и Женя снова поцеловались, пишет «Комсомольская правда ». Но на этот раз поклонники им уже не поверили.

По всей видимости, теперь Авербуху придется по-другому подогревать интерес публики. Ведь Милохин уже заявил о том, что ушел из проекта, а Медведева осталась без пары.