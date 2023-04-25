Внешность зятя Сафонова понравится единицам: выглядит хуже 49-летнего актера

Кирилл Сафонов впервые стал отцом в 1994 году. Его дочь Настя уже много лет живет в США, где строит модельную карьеру. А не так давно она вышла замуж, чем удивила публику.

Избранником девушки стал финансист из Ирландии Стивен Мерфи. Их роман длился долгое время, Стивен ухаживал за избранницей, которая впоследствии приняла его предложение руки и сердца. Свадебная церемония прошла в Израиле, где собрались не только близкие родственники жениха и невесты, но и друзья со всего мира.

Поклонники артиста не оставили без внимания свадьбу его дочери. Фанаты с удивлением отметили, каким старым выглядит Стивен, который является ровесником Сафонова. По их мнению, муж совершенно не пара своей жене-модели, а смог покорить ее лишь благодаря своим деньгам. Особенно же их удивила большая разница в возрасте, которая составила 21 год.