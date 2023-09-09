Внешность жены Бондаренко постоянно ругают, но на этот раз от модели глаз не оторвать (фото)

Аурика Алехина — настоящая любимица хейтеров. Знаменитость часто травят в социальных сетях из-за ее внешнего вида. Но модели удалось удивить тех, у кого прежде она вызывала рвотный рефлекс.

Поклонники Станислава Бондаренко считают, что его супруга уж слишком худая. Блогер родила мужу двух дочек, но это нисколько не отразилось на ее фигуре. В Интернете неоднократно били тревогу. Мол, светской львице нужно срочно сдаваться врачам, поскольку здесь пахнет то ли анорексией, то ли булимией.

Артист предпочитает не обращать внимания на подобные разговоры, а недавно он показал новое совместное фото с возлюбленной, и подписчики испытали неподдельный шок. На этот раз модель не напоминала ходячий скелет. У нее появились щечки и соблазнительные формы.