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Внешность жены Бондаренко постоянно ругают, но на этот раз от модели глаз не оторвать (фото)

9 сентября 2023 08:45
Внешность жены Бондаренко постоянно ругают, но на этот раз от модели глаз не оторвать (фото)

Знаменитость вдруг преобразилась.

Аурика Алехина — настоящая любимица хейтеров. Знаменитость часто травят в социальных сетях из-за ее внешнего вида. Но модели удалось удивить тех, у кого прежде она вызывала рвотный рефлекс.

Поклонники Станислава Бондаренко считают, что его супруга уж слишком худая. Блогер родила мужу двух дочек, но это нисколько не отразилось на ее фигуре. В Интернете неоднократно били тревогу. Мол, светской львице нужно срочно сдаваться врачам, поскольку здесь пахнет то ли анорексией, то ли булимией.

Артист предпочитает не обращать внимания на подобные разговоры, а недавно он показал новое совместное фото с возлюбленной, и подписчики испытали неподдельный шок. На этот раз модель не напоминала ходячий скелет. У нее появились щечки и соблазнительные формы.

«Аурика — супер», — восхитились в Сети резким преображением Алехиной, от которой теперь глаз не оторвать.

Внешность жены Бондаренко постоянно ругают, но на этот раз от модели глаз не оторвать (фото)
Фото: Legion-Media, кадр из программы "Судьба человека", соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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