Внешность сына Золотухина вызвала переполох в Сети: вот почему народ в шоке

Вот уже 10 лет прошло с того дня, как Валерий Золотухин ушел из жизни. У всенародного артиста осталось двое сыновей от двух разных женщин.

Впервые звезда экрана стал отцом в браке с Ниной Шацкой. Сегодня их сыну Денису — 54 года. Он давно стал священнослужителем, поэтому ведет непубличный образ жизни. Младшего же наследника Ивана знаменитости подарила Ирина Линдт. Несмотря на это, отношения с ней актер так и не зарегистрировал.

Иван Золотухин в свои 19 лет уже может похвастаться ролями в кино, правда, эпизодическими. Тем не менее юноше, поступившему в Московскую театральную школу имени Табакова, прочат большой успех. Одно только его появление в кадре может вызвать нешуточный переполох.

Это стало очевидным после того, как Линдт обнародовала в соцсетях совместное фото с сыном. Внешность наследника знаменитости шокировала интернет-пользователей.