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Киноафиша Статьи Внешность сына Золотухина вызвала переполох в Сети: вот почему народ в шоке

Внешность сына Золотухина вызвала переполох в Сети: вот почему народ в шоке

22 апреля 2023 13:00
Внешность сына Золотухина вызвала переполох в Сети: вот почему народ в шоке

Это нужно увидеть своими глазами.

Вот уже 10 лет прошло с того дня, как Валерий Золотухин ушел из жизни. У всенародного артиста осталось двое сыновей от двух разных женщин.

Впервые звезда экрана стал отцом в браке с Ниной Шацкой. Сегодня их сыну Денису — 54 года. Он давно стал священнослужителем, поэтому ведет непубличный образ жизни. Младшего же наследника Ивана знаменитости подарила Ирина Линдт. Несмотря на это, отношения с ней актер так и не зарегистрировал.

Иван Золотухин в свои 19 лет уже может похвастаться ролями в кино, правда, эпизодическими. Тем не менее юноше, поступившему в Московскую театральную школу имени Табакова, прочат большой успех. Одно только его появление в кадре может вызвать нешуточный переполох.

Внешность сына Золотухина вызвала переполох в Сети: вот почему народ в шоке

Это стало очевидным после того, как Линдт обнародовала в соцсетях совместное фото с сыном. Внешность наследника знаменитости шокировала интернет-пользователей.

«Папин клон», «Копия, второй Золотухин», «Вылитый папаня», «Похож очень на отца. И губы, и подбородок, и глаза», — заметили в Сети.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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