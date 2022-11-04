Внешность стала главной проблемой: что разрушило карьеру Фиби из «Зачарованных»

Алисса Милано стала звездой в 90-е, когда начала сниматься в американских сериалах. На ее счету роли в таких популярных проектах, как «Страх» и «Спин Сити». Но настоящую славу актрисе принесли «Зачарованные», где она воплотила Фиби Холливелл.

Зрители отмечали, что именно героиня Милано была самой сексуальной и привлекательной из трех сестер-ведьм. Проект завершился еще в 2006 году, после чего ставшая всеобщей любимицей актриса ушла в тень. Изначально Милано ставила карьеру на паузу из-за рождения дочери. Однако не только декретный отпуск подорвал популярность артистки. Как оказалось, всему виной стала привлекательная внешность, которая сыграла со звездой злую шутку.

Милано явно выросла из образа Фиби, а вот до образа женщины в возрасте с непростой судьбой пока не доросла. Это привело к тому, что если актриса и появляется на экране, то только в эпизодических ролях. Как бы там ни было, без дела она не сидит. Знаменитость выступает на радио, занимается благотворительностью, воспитывает детей и не забывает вести социальные сети, посвящая поклонников в подробности своей личной и творческой жизни.