Внешность подкосила карьеру: как изменилась девочка из «Войны миров»

Дакота Фаннинг сейчас совсем не напоминает ту малышку из блокбастера.

Дакота Фаннинг считается одной из самых известных маленьких актрис «нулевых». Еще в 2002 году 8-летнюю малышку с ангельской внешностью выбрал режиссер Стивен Спилберг на роль в мини-сериале «Похищенные». А в 2005 году Дакота сыграла дочку героя Тома Круза в блокбастере «Война миров».

График девочки был расписан по дням: за год она снималась в 6-7 проектах. Но по мере взросления Фаннинг начала пропадать с экранов. Как оказалось, ее карьеру подкосила внешность. От миловидных черт Дакота перешла к подростковой угловатости, которая с возрастом смягчилась. Но на роли красавиц в голливудские фильмы актрису не спешили брать.

Тем не менее Фаннинг не растерялась. Сейчас ей 28 лет, и она снимается в драмах и психологических триллерах, где может раскрыться как актриса.