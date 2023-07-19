Внешность Джаспера из «Сумерек» вызывала много вопросов: теперь ему завидуют

Звезда Джексона Рэтбоуна зажглась после выхода первых «Сумерек». Актер сыграл Джаспера, представителя большого вампирского семейства. Эта роль стала знаковой в карьере Рэтбоуна.

До нашумевших «Сумерек» Джексон снялся во многих популярных проектах. Его можно увидеть в сериалах «Одинокие сердца» и «Чистильщик», а также в комедии «Большой Стэн». После роли Джаспера дела актера пошли заметно лучше. Рэтбоун снялся в главных ролях в лентах «Страх» и «Боль». На сегодняшний момент фильмография Джексона насчитывает более 50 работ.

С годами внешность экранного Джаспера кардинально изменилась. Теперь в нем не узнать того холодного и отстраненного вампира с мертвенно-бледной кожей. Рэтбоун превратился в знойного горячего мачо: модная прическа, голливудская улыбка, искрящийся взгляд.

Поклонницы не могут поверить в эти метаморфозы. По их мнению, эти перемены пошли ему на пользу. Джексон стал ярким и харизматичным красавцем, и теперь ему позавидует каждый мужчина.