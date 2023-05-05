Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Внешность дочери Панина переполошила народ: дело вот в чем

Внешность дочери Панина переполошила народ: дело вот в чем

5 мая 2023 10:00
Внешность дочери Панина переполошила народ: дело вот в чем

Поклонники не могут скрыть удивление при виде девушки.

Алексей Панин несколько раз становился отцом, но лишь дочь Анна живет вместе с ним. Девушка переехала вместе с артистом в Испанию и не так давно пошла в местную школу. Звезда экрана с гордостью рассказывает о своей наследнице, а ее снимки никогда не оставляют без внимания его подписчики.

Как отмечают фанаты, дочь Панина и модели Юлии Юдинцовой отличается своей красотой. Девушка уже выглядит как профессиональная модель и в будущем, по мнению пользователей Сети, обязательно покорит подиумы и большие экраны.

Внешность дочери Панина переполошила народ: дело вот в чем

«У вас прекрасная дочь», «Красавица и умница», «Моделью вырастет точно», «Аннушка — будущая звезда. Очень неординарная внешность у девушки», — считают пользователи Сети.

При этом многие не ожидали, что у скандально известного Панина вырастет такая талантливая и красивая дочь. По их мнению, девушка не похожа ни на мать, ни на отца и привлекает к себе внимание эффектной внешностью.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video