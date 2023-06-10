Внешность дочери Эминема возмутила американцев: вот в чем дело

За громкими отношениями Эминема и его жены Кимберли Скотт наблюдал весь мир. Плодом их скандальной любви стала дочь Хейли Джейд Скотт. К счастью, наследница рэпера не пошла по стопам родителей и избавила себя от разрушительных отношений.

Недавно стало известно, что Хейли выходит замуж за своего давнего бойфренда. Она встречается с Эваном уже семь лет, и, наконец, пара созрела для брака.

Поклонники поздравляют Хейли с грядущим торжеством, однако не все американцы торопятся написать девушке теплые слова. Многих из них смущает, что дочь Эминема совсем не похожа на своего звездного отца, который слывет красавчиком. Некоторые даже предположили, что Кимберли родила ее от другого мужчины.

Другие же отмечают, что при деньгах и возможностях Эминема Хейли могла бы сделать свою внешность более интересной и эффектной. Кроме того, многим не нравится ее странный стиль, который не вписывается ни в какие рамки. Но Хейли, видимо, не интересует мнение посторонних. Как и отец, она остается верной только себе.