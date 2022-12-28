Внешность 51-летней Лидии из «Бандитского Петербурга» вызывает оторопь: ответ на фото

Евгения Крюкова начала сниматься в кино в 1989 году. На заре карьеры она соглашалась на любые роли, снялась даже в сомнительном пикантном фильме у французского режиссера. Но широкая популярность пришла к ней благодаря телесериалам о северной столице. Крюкова играла в картинах «Петербургские тайны» и «Бандитский Петербург», в последней ленте она исполнила роль следователя Лидии.

Несмотря на то, что с момента выхода сериала прошло уже 20 лет, кажется, что Крюкова почти не изменилась. Снимки актрисы в соцсетях вызывают восхищение у ее подписчиков. Комментаторы не могут поверить, что Евгении уже исполнился 51 год — настолько эффектно и молодо она выглядит.

«Очень яркая актриса», «Настоящая красавица», «Просто невероятно! Мало того, что с годами стала лучше, так и выглядит лет на 10 моложе», — отметили фолловеры.

У Крюковой была и насыщенная личная жизнь. Она трижды была замужем и жила в гражданских браках с избранниками. Сейчас Евгения состоит в отношениях с бизнесменом по имени Сергей. Хотя они и не женаты официально, пара венчалась в церкви.