Внешне очень похожи: как выглядит актер, озвучивающий Князя в «Трех богатырях»

Первая картина о приключениях трех богатырей «Алеша Попович и Тугарин Змей» вышла в прокат в 2004 году. Мультфильм мгновенно снискал популярность среди зрителей всех возрастов, после чего на экраны вышло уже 10 продолжений. Поклонники осыпают комплиментами успешную франшизу, но далеко не все догадываются, какие известные артисты подарили голоса любимым героям.

Так, Князь Киевский, один из основных героев всей серии, разговаривает голосом Сергея Маковецкого. С первой картины он озвучивает любимого публикой персонажа, что стало единственным подобным опытом для артиста. Больше он не участвовал в дубляже отечественных мультфильмов и лишь дважды озвучивал иностранные проекты.

И, как уверены поклонники, Маковецкий прекрасно подходит для роли Князя Киевского. Даже внешне они выглядят одинаково, а харизма звезды «Годунова» и «Грозного» помогает раскрыть непростого, но комичного персонажа.