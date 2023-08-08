Внебрачный сын? Евгений Миронов сделал заявление о родстве с Андреем Мироновым

Славу Евгению Миронову принесла работа с Валерием Тодоровским в картине «Любовь». С того времени о молодом артисте знала вся страна, и многие поклонники были уверены, что добиться успеха артисту помогло родство с легендой советского экрана.

Публика считала, что Андрей Миронов является отцом актера. Просто звезда «Бриллиантовой руки» никогда не рассказывал о своем наследнике, сконцентрировав все внимание на дочках Марии Голубкиной и Марии Мироновой.

Сам Евгений совсем не поддерживал эти спекуляции. Артист не является родственником Миронова, они всего лишь однофамильцы. И Миронов даже незнаком со звездой СССР, ведь артист скончался до того, как Евгений приехал из родной Самары покорять столицу.

При этом некоторые фанаты до сих пор уверены, что Мироновы — дальние родственники. Поклонники не перестают заваливать артиста вопросами и игнорируют его опровержения.