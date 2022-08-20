Внебрачная дочь: правда о семейном положении Боярского повергает в шок

Михаил Боярский сам об этом ни разу не заикнулся.

Очаровательную дочь Михаила Боярского и Ларисы Луппиан знают по всей стране: Елизавета пошла по стопам звездных родителей и часто мелькает в кино. Однако, далеко не все знают, что младшая из наследников четы родилась вне брака.

36 лет назад Луппиан приняла бескомпромиссное решение и развелась с прославленным артистом. Оказалось, что подобный шаг был необходим, чтобы провернуть сделку с недвижимостью. Восстановили ли Боярский и Луппиан брак после всего случившегося, так и осталось неизвестным.

«Им нужно было не состоять в браке. Мне до сих пор непонятно, женаты ли они сейчас. Вообще, они в формальном разводе много лет. Даже я, близкий родственник, не знаю, расписаны они или нет», — писала Екатерина в книге «Боярские. Театральная династия».