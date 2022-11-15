Вместо внуков появился сын: Борис Смолкин раскрыл правду о молодой жене

Борис Смолкин — известный актер театра и кино, который также много занимался озвучиванием зарубежных проектов. Но некоторые зрители до сих пор помнят его лишь по роли остроумного дворецкого в популярном ситкоме «Моя прекрасная няня». И только незадолго до съемок в сериале Смолкину удалось обрести личное счастье.

Его первый брак в 1970-х не задался. В союзе с актрисой Марией Кузнецовой у Бориса родился сын, но ребенок не спас эти отношения. Расстались они на дружеской ноте. И на долгие 17 лет Смолкин остался холостяком.

Все изменила встреча с концертмейстером Светланой в конце 1990-х. На тот момент женщине даже не исполнилось 30 лет, и она была замужем. Но 50-летний актер недолго раздумывал об их разнице в возрасте и смог увести Светлану у супруга, пишет «СтарХит». Они поженились, а в 1999 году у Бориса вместо внуков родился сын. Сейчас Глеб Смолкин — известный фигурист. Он выступает в паре с Дианой Дэвис, дочкой тренера Этери Тутберидзе. Старший сын актера, 48-летний Владимир, трудится продюсером.