«Вместо щек торчат кости черепа»: народ ахнул при виде красотки из фильма «Знакомьтесь, Джо Блэк»

Клэр Форлани прославилась на весь мир в конце 90-х, когда приняла участие во множестве ярких проектов. Актриса блистала в десятках фильмов и регулярно попадала в рейтинги самых привлекательных знаменитостей, а за ее жизнью внимательно следили миллионы поклонников.

С годами в послужном списке Клэр стало все меньше таких же громких проектов, но она активно продолжает сниматься. Зрители могли видеть ее в сериалах «Домина» и «Вылет», а не так давно Кевин Смит объявил, что намерен снять продолжение своих культовых «Тусовщиков из супермаркета» с Клэр в главной роли.

Подробностями жизни 51-летняя артистка делится в своих социальных сетях. В ее аккаунте можно встретить десятки публикаций со светских мероприятий и домашних вечеров, которые не оставляют без внимания поклонники. И если часть из них искренне рады за кумира, то другие не скрывают своих переживаний. По их мнению, звезда экрана год от года выглядит все худее и худее и давно должна обратиться к врачу, ведь не выглядит здоровой.