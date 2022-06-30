Вместо развода: жена Малафеева выступила с сенсационным признанием

34-летняя Екатерина Малафеева сделала сенсационное признание в соцсетях. Последние месяцы она переживала расставание с мужем, футболистом Вячеславом Малафеевым. Но вместо развода супруги решили дать отношениям второй шанс.

По словам Екатерины, они с мужем так и не успели официально оформить развод после того, как разъехались в прошлом сентябре. В мае она была вынуждена вернуться в их общий дом, чтобы в ее квартире могли сделать ремонт. После этого она собиралась окончательно переехать от супруга и закончить дела с документами. Но время, проведенное вместе, заставило пару передумать.

«Мы сильно изменились за это время», — убеждена Малафеева.

Теперь Малафеевы воссоединились. Екатерина уже пообещала, что будет меньше говорить о личной жизни в соцсетях, чтобы не давать повода для сплетен. Напомним, по одной из версий женщина приревновала супруга к Айзе, бывшей жене Гуфа. На шоу «Звезды в Африке» спортсмен открыто флиртовал с блогершей, не стесняясь камер.

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