Вместе уже 65 лет: гляньте, что вытворяет Анфиса из «Девчат» рядом с мужем

Анфиса из культовых «Девчат» была самой драматичной героиней фильма. Ее участь оказалась незавидной, ведь красота девушки стала для нее проклятием. К счастью, личная жизнь Светланы Дружининой, исполнившей ее роль, сложилась намного удачнее.

Актриса живет вместе со своим мужем Анатолием Мукасеем уже 65 лет. Но не все было гладко в этом браке. В конце 80-х не стало их старшего сына Анатолия, у которого были проблемы с запрещенными препаратами. Отдушиной супругой стал их младший отпрыск Михаил, который впоследствии занялся режиссурой.

Мукасей и Дружинина пронесли любовь через годы и остались верны своим чувствам. Эта искренность видна в их семейных снимках, сделанных не так давно. Так, на одном из фото Светлана Сергеевна игриво закинула ногу на своего мужа, а он с удовольствием ее поддержал. Дружинина признавалась, что не видит своей жизни без любимого, он до сих пор продолжает восхищаться своей супругой, как и в первые годы совместной жизни.