Влиятельная покровительница Козловского вышла из тени: теперь его вряд ли тронут

Последние полгода Даниле Козловскому приходится несладко. Театральные постановки с его участием отменяют, а фильмы откладывают до лучших времен. Поводом для хейта стали пылкие высказывания артиста, которые оказались вырезанным фрагментом из сериала. Даже когда правда вскрылась, хейт не прекратился.

Звезду «Легенды № 17» подозревают в намерении оставить родину и перебраться в Штаты. На самом деле поездки актера в США объясняются просто — там живет его дочь Ода Валентина. Малышку увезла за границу мама, актриса Ольга Зуева. А Козловский, как хороший отец, регулярно навещает Оду Валентину, поэтому и живет уже почти на две страны. Об этом рассказывает издание «Московский комсомолец».

Нападкам на Данилу положила конец его влиятельная подруга. Елизавета Боярская знает молодого человека очень хорошо — они вместе работают в «Театре Европы», хотя из-за скандалов актер взял паузу в карьере. Дочь главного мушкетера страны заявила, что дружит с Козловским с первого курса и может за него поручиться: он честный и добрый человек.