Владимир Стеклов одновременно стал отцом и прадедом: без умиления смотреть невозможно

Личная жизнь российских артистов интересует многих поклонников их творчества. К тому же зачастую романы звезд настолько разнообразны, что публика просто не успевает следить за всеми подробностями страстных интрижек.

Так произошло и в случае с Владимиром Стекловым. Актер никогда не отличался привлекательной внешностью, и все же он с легкостью очаровывал дам любого возраста. Поэтому сегодня харизматичный ловелас состоит в браке со своей четвертой женой, которая на 33 года младше его. Более того, красавица подарила ему дочь, и 70-летний артист стал отцом в третий раз.

Однако на этом подарки судьбы не закончились. Всего через четыре месяца после появления наследницы у взрослого внука артиста родился сын Петр. Стеклов за короткий промежуток времени стал и отцом, и прадедушкой, о чем большинство людей даже и не мечтают. Знаменитый актер счастлив как никогда и с радостью нянчится со своими милыми малышами.