Владимир Бортко открестился от продолжения карьеры: причина разочарует многих

Людям, далеким от киноиндустрии, кажется, что режиссеры обладают безграничными возможностями. Однако даже им порой приходится идти на уступки и мириться с несправедливостью.

К примеру, с этим пришлось столкнуться и Владимиру Бортко. Известный и талантливый постановщик снял такие картины, как «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», «Бандитский Петербург», а также драматический сериал «Идиот». Но, несмотря на все достижения, ему пришлось столкнуться с чередой отказов.

Режиссер хотел экранизировать еще пять сценариев. Однако ни один из них не одобрили, и в одном из интервью он сказал, что не намерен вновь снимать. Этот факт разочаровал поклонников Владимира Владимировича, но у них все же появилась возможность наблюдать за работой постановщика. Талантливый мужчина работает над постановками в «Балтийском доме». Он уже принял участие в работе над «Молотом ведьм» и «Антигоной». Впрочем, этот успех не заставит великого мастера вернуться в мир кино.